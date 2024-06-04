Посол Италии встретился с ректором Университета ADA

Посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо и его супруга посетили Университет ADA, где встретились с ректором вуза Хафизом Пашаевым.

Посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо и его супруга посетили Университет ADA, где встретились с ректором вуза Хафизом Пашаевым.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба итальянской дипмиссии.

"Посол Лука ди Джанфранческо вместе с супругой Ваяме Бунежар посетил Университет ADA и встретился с ректором Хафизом Пашаевым. В ходе беседы были затронуты курсы Итальяно-азербайджанского университета, организованные с 2022 года совместно с пятью итальянскими университетами", - говорится в публикации.

Напомним, что в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о реализации проекта "Итальяно-азербайджанский университет".