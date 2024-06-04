О нас

Посол Италии встретился с ректором Университета ADA

Посол Италии встретился с ректором Университета ADA Посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо и его супруга посетили Университет ADA, где встретились с ректором вуза Хафизом Пашаевым.
Наука и образование
4 июня 2024 г. 08:03
Посол Италии встретился с ректором Университета ADA

Посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо и его супруга посетили Университет ADA, где встретились с ректором вуза Хафизом Пашаевым.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба итальянской дипмиссии.

"Посол Лука ди Джанфранческо вместе с супругой Ваяме Бунежар посетил Университет ADA и встретился с ректором Хафизом Пашаевым. В ходе беседы были затронуты курсы Итальяно-азербайджанского университета, организованные с 2022 года совместно с пятью итальянскими университетами", - говорится в публикации.

Напомним, что в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о реализации проекта "Итальяно-азербайджанский университет".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliya səfiri ADA Universitetinin rektoru ilə görüşüb

Самое важное

Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi