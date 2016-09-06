Посол Ирана в Азербайджане посетил БГУ

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин и руководитель Культурного центра Ирана Ибрагим Ибрагими посетили Бакинский государственный университет (БГУ).

Как сообщает Report, приветствуя гостей, ректор, академик Абель Магеррамов затронул важность трехсторонней встречи на высшем уровне в августе этого года президентов Азербайджана, Ирана и России, и отметил, что эта встреча создаст хорошие возможности для углубления межгосударственных отношений.

Говоря об отношениях с вузами Ирана, ректор высоко оценил преподавание персидского языка и литературы в университете, совместное научное сотрудничество, выход в свет научного журнала с авторством ученых двух стран, регулярное проведение на кафедре иранской филологии олимпиады и праздника персидского языка, участие преподавателей кафедры в семинарах и конференциях в Иране. Академик Абель Магеррамов также отметил участие ректора Тегеранского университета, доктора Нили Ахмедабади в праздновании 95-й годовщины БГУ, подписание Меморандума о взаимопонимании с этим вузом, и свое участие в его 80-летнем юбилее.

Посол Мохсун Пакайин, в свою очередь, высоко оценил сотрудничество с БГУ.

На встрече также затронуты и обсуждены вопросы запланированного визита в БГУ делегации Тебризского университета во главе с его ректором, преподавание в БГУ персидского языка и литературы в новом направлении, подготовка кадров, обмен в области нанотехнологий преподавателями и студентами.