Посол Индонезии в Азербайджане посетил БВШН

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с послом Индонезии в Азербайджане г-ном Хюснаном Бей Фанани.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов остановился на вопросах развития отношений между двумя странами в области экономики, культуры, туризма и образования. Он также рассказал об организации учебного процесса в Высшей школе, созданной по распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, достижениях БВШН в подготовке специалистов высокого класса для нефтегазовой индустрии Азербайджана и условиях, созданных здесь для студентов. Эльмар Гасымов подчеркнул, что БВШН постоянно развивает связи с сильнейшими университетами и крупнейшими отраслевыми компаниями и организациями многих стран мира.

Посол Индонезии в Азербайджане Хюснан Бей Фанани, выразив благодарность за теплый прием, остановился на перспективах развития связей между БВШН и высшими учебными заведениями Индонезии в рамках расширения всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией. Посол пригласил сотрудников и студентов БВШН на Фестиваль культуры Индонезии, который пройдет в Баку 19-20 ноября. На встрече были обсуждены направления будущего сотрудничества, в том числе программы обмена студентами и преподавателями, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение встречи Эльмар Гасымов вручил послу диплом "Почетного гостя" БВШН.