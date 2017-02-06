Посол Индии посетил БВШН

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с послом Индии в Азербайджане Санджаем Рана. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Тепло приветствовав почетного гостя, ректор выразил удовлетворение от встречи в стенах вуза, которым он руководит, и пожелал успехов Санджаю Рана в его дипломатической деятельности.

Ректор рассказал индийскому гостю об истории вуза и основных направлениях его деятельности, о новшествах и успехах студентов и профессорско-преподавательского коллектива. Эльмар Гасымов подчеркнул, что особое место в деятельности БВШН занимают вопросы международных отношений, и Высшая Школа придает важное значение сотрудничеству с авторитетными университетами мира. Рассказывая о сотрудничестве БВШН с Университетом Хериота-Ватта Великобритании, Эльмар Гасымов выразил надежду на будущее сотрудничество Высшей Школы с ведущими университетами Индии. Он выступил с предложением провести в БВШН мероприятие, посвященное "отцу индийской нефти" азербайджанскому ученому-нефтянику Эйубу Тагиеву, а также пригласил посла Индии выступить с презентацией своей страны.

Посол Индии в Азербайджане Санджай Рана поблагодарил ректора БВШН Эльмара Гасымова за теплый прием и отметил, что высоко ценит его предложения и с глубокой признательностью принимает это приглашение.

Говоря о дружеских связях между Азербайджаном и Индией, посол подчеркнул особое значение взаимного сотрудничества в сфере образования. Он затронул также тему индийских нефтяных и газовых компаний, функционирующих в Азербайджане. С удовлетворением отмечая достигнутые за короткое время Бакинской Высшей Школой Нефти успехи, Санджай Рана подчеркнул, что готов оказать всяческую поддержку в сотрудничестве между вузами обеих стран.

На встрече были обсуждены направления будущего сотрудничества, в том числе программы обучения нескольких индийских студентов в БВШН за счет стипендии, предоставляемой этим вузом.