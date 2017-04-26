Посол Индии побывал в Бакинской высшей школе нефти

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Посол Индии в Азербайджане Санджай Рана посетил Бакинскую высшую школу нефти (БВШН), где выступил с презентацией "Д-р Бхим Рао Амбедкар: главный создатель конституции Индии и его роль в защите гражданских прав угнетенных и эмансипации женщин" перед студентами, преподавателями и сотрудниками БВШН.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, приветствовав почетного гостя, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов вкратце ознакомил собравшихся с биографией посла и рассказал о его дипломатической карьере. Он выразил уверенность, что презентация поможет студентам ближе познакомиться с богатой историей и уникальной культурой Индии, одним из самых больших государств и одной из самых удивительных стран мира.

Выступая на встрече, посол Индии подробно рассказал о жизненном пути Бхима Рао Амбедкара, его профессиональной и политической деятельности. Бхим Рао Амбедкар, чье 126-летие со дня рождения отмечается в апреле этого года, был известным индийским юристом, экономистом, политиком и общественным реформатором. Родившись в бедной семье, он сумел преодолеть кастовую дискриминацию и стать первым министром юстиции независимой Индии и главным создателем Конституции страны. Д-р Бхим Рао Амбедкар является одним из самых выдающихся общественных деятелей в современной истории Индии, который боролся с социальной и гендерной дискриминацией и внес значительный вклад в развитие Индии как демократического государства.

Посол Санджай Рана также остановился на тесных дружеских отношениях между Азербайджаном и Индией, подчеркнув, что обе страны привержены развитию прочного и динамичного взаимовыгодного партнерства. Он также отметил, что в рамках программы Индийского Технического и Экономического Сотрудничества (ITEC) правительство Индии организует и финансирует проведение тренингов и учебных курсов для государственных чиновников и профессионалов в лучших институтах Индии, предоставляя им стипендию.

В заключение посол Индии в Азербайджане Санджай Рана ответил на вопросы и выразил свою благодарность за приглашение вновь посетить Бакинскую высшую школу нефти.