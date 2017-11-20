Посол Греции в Азербайджане побывал в БВШН

© BANM

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Азербайджане Николаос Канеллос побывал в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН), где встретился с руководством, профессорско-преподавательским составом и студентами вуза. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью в БВШН.

Открывая встречу, ректор отметил, что рад приветствовать господина посла и других сотрудников посольства в Высшей школе. Он представил Николаоса Канеллоса не только как видного дипломата, но и как профессионального художника и замечательного писателя. Говоря об успешном сотрудничестве между Азербайджаном и Грецией в области образования, Эльмар Гасымов сообщил, что в этом году пять студентов БВШН продолжают обучение в Пирейском университете прикладных наук (PUAS) в Афинах и еще пять студентов вуза должны отправиться на учебу в PUAS в феврале будущего года.

Посол Греции Николаос Канеллос выступил с краткой информацией о культуре и истории своей страны, обозначил перспективы развития отношений между двумя государствами. Отметив, что почти 30 лет он живет и работает за пределами своей родины, посол рассказал о своем жизненном и творческом пути, основных этапах своего роста как личности, руководителя и представителя творческих профессий. Посол также поделился ценными советами и рекомендациями о том, как стать всесторонне развитым человеком и специалистом. Затем он ответил на многочисленные вопросы студентов и преподавателей, интересовавшихся его профессиональной, в том числе дипломатической и творческой карьерой. В знак признательности за теплый прием и интерес к своей деятельности посол передал в дар БВШН книгу "Nikos D. Kanellos Paintings" ("Картины Никоса Д. Канеллоса").

В завершение встречи ректор Эльмар Гасымов вручил послу Греции в Азербайджане Николаосу Канеллосу Диплом Почетного гостя БВШН.