​Посол Германии в Азербайджане представила презентацию в Бакинской Высшей Школе Нефти

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Азербайджане госпожа Хайдрун Темпл представила презентацию в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) на тему "Опыт Германии в сфере возобновляемых источников энергии". Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал посла Хайдрун Темпел и выразил удовлетворение ее пребыванием в Высшей Школе. Касаясь партнерских связей Высшей Школы с рядом международных компаний, ректор Эльмар Гасымов упомянул об установленных связях с немецкой компанией E.ON, а также о сотрудничестве с Университетом Ахена Германия в области возобновляемых источников энергии. Он отметил, что благодаря этому сотрудничеству впервые в Азербайджане в БВШН был создан Учебно-исследовательский центр инженерии по возобновляемым источникам энергии. Эльмар Гасымов довел до внимания посла об отведении лаборатории для этого центра в новом кампусе Высшей Школы, которая оснащена на самом высоком уровне. Подчеркивая стремительное развитие этой сферы в Германии, ректор сообщил, что Азербайджан предпринимает свои первые шаги в этой области, рассказав о работах, проводимых в Высшей Школе в этом направлении. Ректор, сообщив о завершении дипломатической миссиигоспожи Хайдрун Темпел в Азербайджане, выразил уверенность в том, что она покинет нашу страну с лучшими впечатлениями. Он пожелал успехов в ее дальнейшей деятельности.

Посол Хайдрун Темпел выразила удовлетворение своим пребыванием в БВШН, высоко оценив сотрудничество Высшей Школы с университетами Германии. Затем она выступила с докладом на тему "Опыт Германии в сфере возобновляемых источников энергии". В своей презентации посол представила студентам обширную информацию об опыте Германии, приобретенной в области возобновляемых источников энергии и работах, проводимых в этом направлении. Подчеркивая применение научных и инновационных методов в области возобновляемых источников энергии, посол рассказала об имеющейся практикесвоей страны в этой сфере. Хайдрун Темпел выразила уверенность в том, что применение этих же методов в центре, созданном в БВШН, принесет свои плоды.

По окончании презентации посол ответила на многочисленные вопросы студентов.

В завершении мероприятия ректор БВШН Эльмар Гасымов вручил послу Хайдрун Темпел диплом почетного гостя Высшей Школы.