Посол Германии в Азербайджане побывал в БВШН

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова с послом Германии в Азербайджане Михаэлем Киндсграбом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Эльмар Гасымов проинформировал его о деятельности возглавляемого им высшего учебного заведения, учрежденного по распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, и успехах, достигнутых за короткое время со дня его создания. Он также рассказал о международном сотрудничестве БВШН с лидирующими профильными университетами и компаниями во многих странах мира.

Поблагодарив за теплый прием, посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб выразил заинтересованность к расширению сотрудничества БВШН с высшими учебными заведениями Германии и остановился на путях развития связей между Высшей школы с германскими университетами.

В заключение встречи Михаэлю Киндсграбу был вручен диплом "Почетного гостя БВШН". Посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб оставил также запись в "Книге почетных гостей" БВШН.

В ходе визита в БВШН посол Германии побывал на занятиях и встретился с преподавателями и студентами.