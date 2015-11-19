Посол Германии в Азербайджане прочтет лекции студентам БВШН

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов принял посла Федеративной Республики Германии в Азербайджане госпожу Хайдрун Темпл.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Эльмар Гасымов, проинформировав гостя о Высшей Школе, подчеркнул, что главной целью БВШН является подготовка высококвалифицированных специалистов для нефтяной и химической промышленности страны. Отмечая, что нефтегазовая промышленность в Азербайджане составляет основу экономики страны, ректор подчеркнул, что с этой точки зрения в Азербайджане всегда существует потребность в этих специальностях.

Кроме того, ректор сообщил послу о прохождении студентами производственной практики на предприятиях SOCAR, а также в структурах ряда таких международных компаний, как BP, Total, Schlumberger, Emerson, Schneider Electric. Он отметил, что наряду с учебой в Высшей Школе важное значение придается исследованиям.

Ректор также касаясь отношений, установленных между БВШН и немецкой компанией E.ON, напомнил о заключенном контракте с Университетом Ахена Германии о сотрудничестве по совместному учреждению Центра возобновляемой энергетики. Он подчеркнул поддержку, оказываемую компанией E.ON как партнера SOCAR в установлении связей с Университетом Ахена. Э.Гасымов выразил заинтересованность в сотрудничестве с университетами Германии.

Посол Хайдрун Темпл выразила благодарность за теплый прием в БВШН. Коснувшись сотрудничества между компанией E.ON и SOCAR, она предложила осуществлять в будущем совместные проекты и проводить конференции, связанные с возобновляемыми источниками энергии и выразила надежду на сотрудничество в этом направлении.

Посол также подчеркнула важность сотрудничества в области обмена студентов. Она сообщила о применении в университетах Германии высококачественных технических программ. Х.Темпл выразила уверенность в том, что Высшая Школа, подготавливающая специалистов по сферам, представляющим важное значение для всего региона, займет значительное место в будущем. Отметив, что в БВШН наблюдается очевидная динамика, посол выразила уверенность в том, что с помощью программы DAAD (Немецкая программа по обмену) можно привлечь немецких специалистов, экспертов к сотрудничеству и посодействовать расширению имеющихся связей. Она пригласила сотрудников БВШН принимать участия в международных семинарах и конференциях, проводимых в представляемой ею стране.

В завершение встречи Эльмар Гасымов пригласил посла читать лекции для студентов БВШН. Посол с удовольствием приняла это предложение.