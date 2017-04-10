Посол Египта посетила клуб "Час послов" Фонда "Знание"

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В клубе "Час послов" Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики прошла встреча с послом Египта в Азербайджане госпожой Сузан Джамиль.

Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения фонда, основная цель клуба "Час послов" заключается в построении при посредничестве диппредставителей в Баку взаимного сотрудничества между соответствующими структурами Азербайджана и зарубежных стран в областях науки, образования и культуры.

На встрече Сузан Джамиль ответила на многочисленные вопросы молодежи, касающиеся ее деятельности, политических и экономических связей Египта, научной и культурной деятельности, египетско-азербайджанских отношений.