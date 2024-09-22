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Посол Азербайджана во Франции посетила в Париже школу имени Натаван

Посол Азербайджана во Франции посетила в Париже школу имени Натаван В воскресной школе азербайджанского языка имени Хуршидбану Натаван во французской столице Париже начался новый 2024/25 учебный год.
Наука и образование
22 сентября 2024 г. 17:40
Посол Азербайджана во Франции посетила в Париже школу имени Натаван

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева посетила по случаю начала нового учебного года Азербайджанскую воскресную школу имени Хуршидбану Натаван в Париже.

Как сообщает местное бюро Report, дипломат встретилась со школьниками и поздравила их с началом нового учебного года.

В первый день занятий учащиеся исполнили Государственный гимн Азербайджана и сделали фото у памятника выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

В этом учебном году в школе будут преподавать азербайджанский язык, музыку и рисование. В учебное заведение записались 15 учеников, среди которых есть дети не только наших соотечественников, но и семей украинцев, французов и представителей других народов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani school in Paris opens for new academic year
Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Azərbaycan məktəbi yeni tədris ilinə başlayıb

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