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Посол Азербайджана в Грузии встретился с соотечественниками, добившимися высоких результатов на Олимпиаде знаний

Посол Азербайджана в Грузии встретился с соотечественниками, добившимися высоких результатов на Олимпиаде знаний Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с живущими в этой стране соотечественниками-школьниками, добившимися высоких результатов на I Тюркской интеграционной олимпиаде, проходившей в Баку 26-28 мая.
Наука и образование
4 июня 2024 г. 05:14
Посол Азербайджана в Грузии встретился с соотечественниками, добившимися высоких результатов на Олимпиаде знаний

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с живущими в этой стране соотечественниками-школьниками, добившимися высоких результатов на I Тюркской интеграционной олимпиаде, проходившей в Баку 26-28 мая.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу посольства.

На встрече дипломат поздравил наших соотечественников и пожелал им успехов в дальнейшей учебе.

"Было подчеркнуто, что вопросы, касающиеся наших соотечественников в Грузии, всегда находятся в центре внимания президента Азербайджана Ильхама Алиева. До сведения призеров олимпиады было доведено, что практические шаги общенационального лидера Гейдара Алиева, касающиеся образования юных соотечественников в Грузии, сегодня успешно продолжаются главой нашего государства", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что всего в финале олимпиады приняли участие 78 учащихся из восьми стран, из них 56 были награждены различными медалями и дипломами. В олимпиаде по инициативе Молодёжного центра "Альянс" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и Общественного объединения "Сойдаш" приняли участие шесть наших соотечественников из Марнеули, Гардабани, Дманиси, Рустави и Тбилиси. Они завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Tbilisidəki səfiri bilik olimpiadasında yüksək nəticə əldə etmiş soydaşlarla görüşüb

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