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Посол Азербайджана обсудил ситуацию в регионе c главой румынского аналитического центра

Посол Азербайджана обсудил ситуацию в регионе c главой румынского аналитического центра Посол Азербайджана в Бухаресте Гудси Османов обсудил с генеральным директором румынского Центра новой стратегии Георге Скутару ситуацию в регионе и сотрудничество между исследовательскими центрами двух стран.
Наука и образование
18 декабря 2024 г. 22:23
Посол Азербайджана обсудил ситуацию в регионе c главой румынского аналитического центра

Посол Азербайджана в Бухаресте Гудси Османов обсудил с генеральным директором румынского Центра новой стратегии Георге Скутару ситуацию в регионе и сотрудничество между исследовательскими центрами двух стран.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в соцсети Х.

"Был рад принять в посольстве моего румынского друга - генерального директора Центра новой стратегии Георге Скутару, мы обсудили процессы в регионе, а также сотрудничество между исследовательскими центрами и академическими кругами Азербайджана и Румынии", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Rumıniyanın beyin mərkəzinin rəhbəri ilə regiondakı prosesləri müzakirə edib

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