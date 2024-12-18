Посол Азербайджана обсудил ситуацию в регионе c главой румынского аналитического центра

Посол Азербайджана в Бухаресте Гудси Османов обсудил с генеральным директором румынского Центра новой стратегии Георге Скутару ситуацию в регионе и сотрудничество между исследовательскими центрами двух стран.

Посол Азербайджана в Бухаресте Гудси Османов обсудил с генеральным директором румынского Центра новой стратегии Георге Скутару ситуацию в регионе и сотрудничество между исследовательскими центрами двух стран.

Как сообщает Report , об этом дипломат написал в соцсети Х.

"Был рад принять в посольстве моего румынского друга - генерального директора Центра новой стратегии Георге Скутару, мы обсудили процессы в регионе, а также сотрудничество между исследовательскими центрами и академическими кругами Азербайджана и Румынии", - говорится в публикации.