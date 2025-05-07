Посол Азербайджана обсудил с ректором корейского университета сотрудничество между вузами двух стран

Посол Азербайджана в Сеуле Рамин Гасанов обсудил с ректором Университета иностранных языков Ханкук Пак Чон Уном перспективы академического и научного сотрудничества между университетами Южной Кореи и Азербайджана.

Посол Азербайджана в Сеуле Рамин Гасанов обсудил с ректором Университета иностранных языков Ханкук Пак Чон Уном перспективы академического и научного сотрудничества между университетами Южной Кореи и Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанской дипмиссии в этой восточноазиатской стране, в ходе встречи стороны обсудили возможности взаимодействия между университетами двух стран, а также образовательную деятельность Департамента тюркско-азербайджанских исследований при Ханкукском университете иностранных языков.

Отмечается, что Рамин Гасанов был назначен послом в Республику Корея в августе 2022 года.