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Посол Азербайджана обсудил с ректором корейского университета сотрудничество между вузами двух стран

Посол Азербайджана обсудил с ректором корейского университета сотрудничество между вузами двух стран Посол Азербайджана в Сеуле Рамин Гасанов обсудил с ректором Университета иностранных языков Ханкук Пак Чон Уном перспективы академического и научного сотрудничества между университетами Южной Кореи и Азербайджана.
Наука и образование
7 мая 2025 г. 22:49
Посол Азербайджана обсудил с ректором корейского университета сотрудничество между вузами двух стран

Посол Азербайджана в Сеуле Рамин Гасанов обсудил с ректором Университета иностранных языков Ханкук Пак Чон Уном перспективы академического и научного сотрудничества между университетами Южной Кореи и Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанской дипмиссии в этой восточноазиатской стране, в ходе встречи стороны обсудили возможности взаимодействия между университетами двух стран, а также образовательную деятельность Департамента тюркско-азербайджанских исследований при Ханкукском университете иностранных языков.

Отмечается, что Рамин Гасанов был назначен послом в Республику Корея в августе 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir Koreya universitetinin rektoru ilə iki ölkənin ali təhsil ocaqları arasında əməkdaşlığı müzakirə edib

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