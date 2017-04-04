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    Посол Аргентины посетил Переводческий центр в Баку

    На встрече обсудили ряд вопросов

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Посол Аргентины в Азербайджане Карлос Данте Рива и консул Эдуардо Кавальеро посетили Переводческий центр при Кабмине.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе центра.

    На встрече коснулись вопросов издания в этом году в Аргентине переводимой на испанский язык "Антологии современной азербайджанской литературы" (проза и поэзия), раздачи в библиотеки и университеты страны, распространения книги в других странах Южной Америки, в том числе Испании, в также ее презентации на предстоящей в будущем году международной книжной ярмарке в Буэнос-Айресе.

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