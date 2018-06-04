"Последний звонок" в школах Азербайджана прозвенит 14 июня

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане 14 июня завершится 2017/2018 учебный год и во всех общеобразовательных школах прозвенит "последний звонок".

Как сообщает Report, в этом году XI классы общеобразовательных школ Азербайджана окончит 83 001 ученик.

По прогнозу на начало 2018/2019 учебного года, 165780 первоклассников пойдут в первый класс.

Отметим, что начиная с 2015 года, "Последний звонок" в школах Азербайджана проводится не 31 мая, а 14 июня.

Согласно внесенным изменениям в "Образцовое положение общеобразовательной школы" постановлением Кабинета министров № 362 от 30 октября 2014 года, с 2015/2016 учебного года в общеобразовательных школах учебные занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.