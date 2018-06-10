Последний испытательный экзамен пройдет в Азербайджане сегодня

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Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в 12-ти городах и районах Азербайджана пройдет испытательный экзамен для абитуриентов, желающих поступить в вузы по I-IV группе специальностей.

Как сообщает Report, экзамены будут организованы в 26 зданиях в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире, Шекинском, Бардинском, Гёйчайском, Ширванском, Хачмазском и Лянкяранском районах.

Запись на испытательные экзамены велась посредством интернета, регистрацию прошли 5252 абитуриента.

Испытательный экзамен будет проведен в одну смену и начнется во всех зданиях в 11:00.

Для управления экзаменом выделено 38 руководителей экзаменов и 363 учителя-контролера.

Доводим до сведения абитуриентов, что пропуск на экзамен осуществляется только при наличии оригинала удостоверения личности и "Пропускного листа на экзамен". Абитуриенты, явившиеся на экзамен с одним из документов, принесшие лишь копию удостоверения личности, прошедшие регистрацию по чужому удостоверению личности, не будут допущены к экзамену.