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Посетивший Шушу представитель образования Турции поделился впечатлениями от поездки

Посетивший Шушу представитель образования Турции поделился впечатлениями от поездки Вот уже неделю как мы находимся в Азербайджане. Наши учащиеся изучают историю, культуру вашей страны. Вчера мы побывали в Шуше, посетили ряд мест, увидели исторические места Шуши, районы, где шли бои.
Наука и образование
15 апреля 2022 г. 14:54
Посетивший Шушу представитель образования Турции поделился впечатлениями от поездки

Вот уже неделю как мы находимся в Азербайджане. Наши учащиеся изучают историю, культуру вашей страны. Вчера мы побывали в Шуше, посетили ряд мест, увидели исторические места Шуши, районы, где шли бои.

Об этом Report сообщил заместитель начальника отдела образования района Кастамону, Турция, Сархан Демиргыран, сопровождающий учащихся 4-го класса Гузейкендской начальной школы.

Турецкие школьники в настоящее время находятся в Физулинском районе.

С.Демиргыран отметил, что дети очень довольны этой поездкой: "Наши учащиеся написали письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и попросили у него флаг и личную фотографию. Также выразили желание увидеть Шушу и другие освобожденные от оккупации территории Азербайджана. В ответ господин президент пригласил их посетить Азербайджан, увидеть освобожденные земли. Сегодня мы уже в Физули. Выражаем благодарность президенту Ильхаму Алиеву за эту возможность".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşaya səfər edən Türkiyənin təhsil rəsmisi: “Şagirdlərimiz Azərbaycanın tarixini öyrənirlər”

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