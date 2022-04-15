Посетивший Шушу представитель образования Турции поделился впечатлениями от поездки

Вот уже неделю как мы находимся в Азербайджане. Наши учащиеся изучают историю, культуру вашей страны. Вчера мы побывали в Шуше, посетили ряд мест, увидели исторические места Шуши, районы, где шли бои.

Вот уже неделю как мы находимся в Азербайджане. Наши учащиеся изучают историю, культуру вашей страны. Вчера мы побывали в Шуше, посетили ряд мест, увидели исторические места Шуши, районы, где шли бои.

Об этом Report сообщил заместитель начальника отдела образования района Кастамону, Турция, Сархан Демиргыран, сопровождающий учащихся 4-го класса Гузейкендской начальной школы.

Турецкие школьники в настоящее время находятся в Физулинском районе.

С.Демиргыран отметил, что дети очень довольны этой поездкой: "Наши учащиеся написали письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и попросили у него флаг и личную фотографию. Также выразили желание увидеть Шушу и другие освобожденные от оккупации территории Азербайджана. В ответ господин президент пригласил их посетить Азербайджан, увидеть освобожденные земли. Сегодня мы уже в Физули. Выражаем благодарность президенту Ильхаму Алиеву за эту возможность".