​Бакинскую Высшую Школу Нефти посетила делегация Каспийского стратегического института

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Делегация Каспийского стратегического института (HASEN
Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал гостей и выразил удовлетворение их пребыванием в Высшей Школе. Рассказывая о международных связях, установленных со многими известными компаниями и университетами мира, ректор Э.Гасымов также сообщил об исторических дружественных и братских отношениях между Азербайджаном и Турцией.
Член консультативного совета Каспийского Стратегического Института, бывший посол Халил Акынджы выразил удовлетворение своим повторным визитом в Азербайджан и пребыванием в БВШН. Х.Акынджы отметил, что миссией представляемого им Института является проведение независимых исследований и выдвижение стратегических, инновационных предложений относительно Каспийского региона. Он также проинформировал участников мероприятия о деятельности и целях Института.
На встрече также были проведены обсуждения по вопросам возможного двустороннего сотрудничества, организации в будущем семинаров, тренин
В завершении гости ответили на вопросы профессоров, преподавателей и студентов БВШН.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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