​Бакинскую Высшую Школу Нефти посетила делегация Каспийского стратегического института

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Делегация Каспийского стратегического института (HASEN ) посетила Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН). Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в рамках визита член консультативного совета Каспийского Стратегического Института, бывший посол Халил Акынджы, представитель Стамбульского Университета по учебным работам, член консультативного совета "HASEN", профессор Дениз Ульке Арыбоган, директор Института Евразии Стамбульского университета, член "HASEN" Бекир Гюнай, главный секретарь "HASEN" Халдун Яваш, координатор "HASEN" по стратегическим и политическим вопросам Афган Нифтиев, координатор "HASEN" по учебным работам Эмин Ахундзаде и исследователь Седа Бирол провели встречу с руководством, профессорско-пре подавательским составом и студентами БВШН.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал гостей и выразил удовлетворение их пребыванием в Высшей Школе. Рассказывая о международных связях, установленных со многими известными компаниями и университетами мира, ректор Э.Гасымов также сообщил об исторических дружественных и братских отношениях между Азербайджаном и Турцией.

Член консультативного совета Каспийского Стратегического Института, бывший посол Халил Акынджы выразил удовлетворение своим повторным визитом в Азербайджан и пребыванием в БВШН. Х.Акынджы отметил, что миссией представляемого им Института является проведение независимых исследований и выдвижение стратегических, инновационных предложений относительно Каспийского региона. Он также проинформировал участников мероприятия о деятельности и целях Института.

На встрече также были проведены обсуждения по вопросам возможного двустороннего сотрудничества, организации в будущем семинаров, тренин гов и практических курсов, а также о разных исследовательски х материалах, опубликованных Каспийским Стратегическим Институтом.

В завершении гости ответили на вопросы профессоров, преподавателей и студентов БВШН.