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    Посещаемость в средних школах Баку упала

    ​Представитель министерства образования внес ясность в вопрос

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "Снег повлиял на посещаемость в учебных заведениях. Из-за снега посещаемость в начальных классах средних школ резко упала".

    Об этом Report заявил заведующий сектором по работе со СМИ и НПО министерства образования Джасарет Валехов.

    По словам официального представителя министерства, несмотря на похолодание занятия в школах продолжаются: "Ни одна из столичных школ не приостановила учебный процесс. Что же касается региональных школ, в настоящее время ситуация расследуется и в ближайшие часы общественность будет проинформирована по этому поводу". 

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