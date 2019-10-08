Минобразования: Портал электронных учебников является одним из посещаемых сайтов в Азербайджане

Портал электронных учебников (www.e-derslik.edu.az), разработанный министерством образования Азербайджана, занимает 51-е место в рейтинге веб-сайтов, продвинувшись за последний месяц на 80 ступеней.

Как сообщили Report в пресс-службе минобразования, число посетителей портала в сентябре достигло 332 130, а общее количество просмотра страниц - 2 748 408 раз.Следует отметить, что за первые 9 месяцев этого года количество посетителей портала электронных учебников составило 1 754 280, а общее количество просмотра страниц - 14 625 792 раза.

В настоящее время продолжается процесс публикации улучшенных электронных учебников по содержанию и дизайну. Все учебники 2-го класса, уже имеющиеся на портале для азербайджанского и русского секторов, а также 7 учебников 3-го класса для обоих секторов уже были заменены. Таким образом количество обновлённых учебников составила - 22.

Отметим, что портал содержит в общей сложности 255 электронных материала, в том числе 231 электронный учебник, 22 методических пособия и 2 внеклассных материала.