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НАНА приобрела копии вариантов национальных эпосов, записанных в XIX веке

НАНА приобрела копии вариантов национальных эпосов, записанных в XIX веке Исполнительный директор Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, доктор филологических наук Паша Керимов получил в Парижской Национальной библиотеке копии вариантов наших эпосов “Асли и Кярям” (под названием “Хекяйяти Кярям”) и “Ашыг Гариб”
Наука и образование
27 марта 2023 г. 14:22
НАНА приобрела копии вариантов национальных эпосов, записанных в XIX веке

Исполнительный директор Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, доктор филологических наук Паша Керимов получил в Парижской Национальной библиотеке копии вариантов азербайджанских эпосов “Асли и Кярям” (под названием “Хекяйяти Кярям”) и “Ашыг Гариб” (под названием “Ашыг Гариб и Шахсенем ханум”), записанных в XIX веке арабской графикой.

Об этом Report сообщили в институте.

Было отмечено, что произведение под названием ”Хекяйяти Кярям" состоит из 157 страниц.

Вторая рукопись - самая древняя копия эпоса ”Ашыг Гариб" - состоит из 65 страниц.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli dastanlarımızın XIX əsrdə yazıya alınmış variantlarının surətləri əldə edilib

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