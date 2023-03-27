НАНА приобрела копии вариантов национальных эпосов, записанных в XIX веке

Исполнительный директор Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, доктор филологических наук Паша Керимов получил в Парижской Национальной библиотеке копии вариантов наших эпосов “Асли и Кярям” (под названием “Хекяйяти Кярям”) и “Ашыг Гариб”

Исполнительный директор Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, доктор филологических наук Паша Керимов получил в Парижской Национальной библиотеке копии вариантов азербайджанских эпосов “Асли и Кярям” (под названием “Хекяйяти Кярям”) и “Ашыг Гариб” (под названием “Ашыг Гариб и Шахсенем ханум”), записанных в XIX веке арабской графикой.

Об этом Report сообщили в институте.

Было отмечено, что произведение под названием ”Хекяйяти Кярям" состоит из 157 страниц.

Вторая рукопись - самая древняя копия эпоса ”Ашыг Гариб" - состоит из 65 страниц.