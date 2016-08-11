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    ​Полномочия Государственного экзаменационного центра не ограничились, а расширились - ОФИЦИАЛЬНО

    Структура продолжит проводить научно-статистический анализ по итогам выпускных и вступительных экзаменов

    Структура продолжит проводить научно-статистический анализ по итогам выпускных и вступительных экзаменов

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Полномочия Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) не ограничились, а наоборот, расширились.

    ГЭЦ предоставлены новые функции в области госслужбы.

    Как сообщили Report в Комиссии по вопросам госслужбы при президенте Азербайджана, согласно изменениям, отразившимся в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе, в полномочия структуры включено проведение научно-статистического анализа по итогам выпускных и вступительных экзаменов и представление результатов президенту Азербайджанской Республики и министерству образования Азербайджанской Республики (в утвержденном 11 апреля 2016 года Уставе это отнесли к правам ГЭЦ, в новом Уставе - к обязанностям).

    Кроме того, к правам ГЭЦ отнесли участие в направленных на развитие госслужбы государственных и международных программах, сотрудничество с независимыми экспертами, СМИ, НПО и международными организациями в вопросах приема на госслужбу и приема студентов.  

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