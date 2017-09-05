Полная средняя школа номер 10 Низаминского района сдана в эксплуатацию после капитальной реконструкции

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 5 сентября состоялось открытие полной средней школы номер 10 Низаминского района после капитального ремонта и реконструкции.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе после реконструкции.

Главе государства было сообщено, что существующий корпус школы на 1176 ученических мест действует с 1979 года. В здании школы до настоящего времени капитальный ремонт не проводился. Капитальная реконструкция здесь была осуществлена на основании "Государственной программы социально-экономического развития Баку и прилегающих поселков в 2014-2016 годах". В школе действуют 49 классов, два кабинета информатики, три лаборатории, спортивный и актовый залы, военный кабинет и столовая. В реконструированном здании школы созданы все условия для получения образования учащимися на высоком уровне, классные комнаты оснащены учебными пособиями, интернетом, мебелью, инвентарем и другим необходимым оборудованием. Двор учебного заведения благоустроен, установлена осветительная система.

B соответствии с планом мероприятий, предусмотренных в специальной Государственной программе по ускорению социально-экономического развития города Баку и его поселков, как и во всех социальных сферах, успешно проводится целенаправленный процесс по капитальной реконструкции учебных заведений, строительству новых школьных зданий, детских садов. В столице и прилегающих поселках, а также повсеместно в республике здания средних школ реконструируются в соответствии с высокими стандартами, оснащаются необходимым оборудованием, на территории учебных заведений проводится работа по благоустройству, закладываются новые озеленительные полосы. Таким образом, проводится важная работа по укреплению материально-технической базы школ. Работа, проводимые в образовательной сфере, служит цели дальнейшего развития человеческого капитала в Азербайджане.