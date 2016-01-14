Полиция допросила избившего ученика педагога

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В связи с фактом избиения ученика педагогом в школе № 22 города Сумгайыт сотрудники правоохранительных органов прибыли в учебное заведение.

Об этом Report сообщила директор школы Тахира Сафарова.

По ее словам, в настоящее время сотрудники 3-го отдела полиции города Сумгайыт проводят расследование в школе в связи с данным вопросом, они берут показания у педагога Идриса Гусейнова, избившего ученика, а также у учеников (учащиеся 8-го класса).

Директор школы добавила, что заявление учителя истории Идриса Гусейнова об увольнении с работы представлено в Отдел образования города Сумгайыт: "Решение об увольнении учителя будет принято после совместных обсуждений министерства образования и отдела образования города Сумгайыт".

Отметим, что в соцсетях распространились видеокадры, где учитель избивает ученика. Выяснилось, что видеокадры сделаны на прошлой неделе в школе № 22 города Сумгайыт".