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    Полиция допросила избившего ученика педагога

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов находятся в данной школе

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В связи с фактом избиения ученика педагогом в школе № 22 города Сумгайыт сотрудники правоохранительных органов прибыли в учебное заведение.

    Об этом Report сообщила директор школы Тахира Сафарова.

    По ее словам, в настоящее время сотрудники 3-го отдела полиции города Сумгайыт проводят расследование в школе в связи с данным вопросом, они берут показания у педагога Идриса Гусейнова, избившего ученика, а также у учеников (учащиеся 8-го класса). 

    Директор школы добавила, что заявление учителя истории Идриса Гусейнова об увольнении с работы представлено в Отдел образования города Сумгайыт: "Решение об увольнении учителя будет принято после совместных обсуждений министерства образования и отдела образования города Сумгайыт".

    Отметим, что в соцсетях распространились видеокадры, где учитель избивает ученика. Выяснилось, что видеокадры сделаны на прошлой неделе в школе № 22 города Сумгайыт". 

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