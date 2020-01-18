Полиция Баку о "подвергнувшемся насилию" подростке из детского дома

На основе многочисленных обращений, поступивших от руководства расположенного в Сураханском районе детского дома №2, в следственном отделе Сураханского РУП были проведены соответствующие разбирательства в отношении Мирали Гулиева 2004 г.р.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

В ходе следствия была всесторонне проверена информация о том, что несовершеннолетний воспитанник вывел из строя инвентарное оборудование детского дома, проявлял грубость по отношению к другим, оказывал физическое давление и совершал другие нежелательные деяния. С учетом того, что несовершеннолетний не является субъектом преступления, собранные в отношении него материалы были переданы в отдел по работе с несовершеннолетними Сураханского РУП. В настоящее время в соответствии с законодательством продолжаются соответствующие работы, в рамках профилактики с ним проводятся просветительская работа, воспитательные беседы.

Утверждения матери подростка А.Гулиевой о том, что ее ребенок подвергается физическому и психологическому давлению в детдоме №2, лишены оснований.