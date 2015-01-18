​Польские астрономы открыли новые планеты

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Международная команда астрономов под руководством профессора Анджея Недельского из Университета имени Николая Коперника открыла две планеты, которые вращаются вокруг звезды - так называемого "красного гиганта" - в созвездии Льва.

Как сообщает Report со ссылкой на Polskie radio, обнаруженные планеты обозначены символами "b" и "c".

Ближе к звезде находится планета "b". Ее расстояние до "красного гиганта" составляет 0,69 астрономических единиц. Эта условная единица равна среднему расстоянию до Земли от Солнца (149 597 887 км).

На более отдаленной орбите на расстоянии 1,37 а.е. вращается планета "с". Исследователи предупреждают, что из-за большой массы "c" может быть не планетой, а так называемым "коричневым карликом". Это небесное тело, которое образуется в процессе, подобном формированию звезд.

Ученые считают, что оба недавно обнаруженых тела в будущем поглотит их звезда. Это произойдет через 120-130 млн. лет.