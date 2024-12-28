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Показатель вовлеченности детей в Азербайджане в дошкольное образование составляет 35,7%

Показатель вовлеченности детей в Азербайджане в дошкольное образование составляет 35,7% 12:11
Наука и образование
28 декабря 2024 г. 12:31
Показатель вовлеченности детей в Азербайджане в дошкольное образование составляет 35,7%

В Азербайджане 117 тыс. детей вовлечены в дошкольное образование.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства науки и образования.

Отмечается, что в Азербайджане показатель вовлеченности детей в дошкольное образование в настоящее время составляет 35,7%. Планируется довести этот показатель до 50%.

По информации ведомства, в 2023-2024 учебном году введены в эксплуатацию 14 новых дошкольных образовательных учреждений.

В этом году были капитально отремонтированы 5 дошкольных образовательных учреждений.

В настоящее время в Азербайджане функционируют 1676 государственных дошкольных образовательных учреждений, подчеркивает министерство.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 117 min uşaq məktəbəqədər təhsilə cəlb edilib

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