Показатель вовлеченности детей в Азербайджане в дошкольное образование составляет 35,7%

12:11

В Азербайджане 117 тыс. детей вовлечены в дошкольное образование.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства науки и образования.

Отмечается, что в Азербайджане показатель вовлеченности детей в дошкольное образование в настоящее время составляет 35,7%. Планируется довести этот показатель до 50%.

По информации ведомства, в 2023-2024 учебном году введены в эксплуатацию 14 новых дошкольных образовательных учреждений.

В этом году были капитально отремонтированы 5 дошкольных образовательных учреждений.

В настоящее время в Азербайджане функционируют 1676 государственных дошкольных образовательных учреждений, подчеркивает министерство.