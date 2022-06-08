Подведомственные Управлению образования города Баку школы оканчивают 58 739 учащихся

В 2021-2022 учебном году IX классы общеобразовательных школ, подведомственных Управлению образования города Баку, оканчивают 35 100 человек, XI классы - 23 505 человек, а XII классы (очно-заочная полная средняя школа и заочные классы) - 134 человека. В ст

В 2021-2022 учебном году IX классы общеобразовательных школ, подведомственных Управлению образования города Баку, оканчивают 35 100 человек, XI классы - 23 505 человек, а XII классы (очно-заочная полная средняя школа и заочные классы) - 134 человека. В столице первые классы заканчивают 46 470 детей.

Как сообщает Report, в текущем учебном году в подведомственных управлению общеобразовательных школах обучалось 470 517 учащихся. Всего в этих школах работают 29 115 учителей.

В 2021-2022 учебном году в 1 070 дошкольных группах, функционирующих в 275 общеобразовательных школах столицы, насчитывалось 25 484 ребенка.

Отметим, что в подчинении Управления образования города Баку действуют 320 школ, а также 338 дошкольных образовательных учреждений и 5 детско-юношеских центров развития.