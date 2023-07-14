Подведены предварительные итоги по Госпрограмме по обучению молодежи в зарубежных вузах

Подведены предварительные итоги на 2023-2024 учебный год по "Государственной программе по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022–2026 годах", утвержденной распоряжением президента Азербайджанской Республики.

Подведены предварительные итоги на 2023-2024 учебный год по "Государственной программе по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022–2026 годах", утвержденной распоряжением президента Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

По предварительным результатам конкурса всего 134 кандидата были допущены к участию в Государственной программе в соответствии с критериями соответствующих правил отбора.

Среди молодых людей 6 человек поступили в Университетский колледж Лондона, 3 человека в Гарвардский университет, 1 человек в Массачусетский технологический институт, 2 человека в ETH Zurich, 2 человека в Имперский колледж Лондона, 3 человека в Колумбийский университет и 1 человек в Стэнфордский университет.

Отметим, что на этап собеседования приглашаются кандидаты, правильно подавшие документы на начальном этапе в рамках Государственной программы. Результаты других претендентов будут обнародованы в ближайшие недели.