Подведены итоги конкурса для желающих сменить место работы учителей

Объявлены результаты этапа отбора вакансий конкурса по смене места работы учителей, проходившего с 28 апреля по 2 мая.

Объявлены результаты этапа отбора вакансий конкурса по смене места работы учителей, проходившего с 28 апреля по 2 мая.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, в общей сложности 1510 человек успешно прошли этап конкурса.

На следующем этапе будет проведен процесс проверки документов учителей.

После проверки документов кандидатов они будут назначены на должности, на которые претендовали. Информация о результате процесса проверки документов будет доступна в личном кабинете кандидатов.