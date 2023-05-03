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Подведены итоги конкурса для желающих сменить место работы учителей

Подведены итоги конкурса для желающих сменить место работы учителей Объявлены результаты этапа отбора вакансий конкурса по смене места работы учителей, проходившего с 28 апреля по 2 мая.
Наука и образование
3 мая 2023 г. 13:16
Подведены итоги конкурса для желающих сменить место работы учителей

Объявлены результаты этапа отбора вакансий конкурса по смене места работы учителей, проходившего с 28 апреля по 2 мая.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, в общей сложности 1510 человек успешно прошли этап конкурса.

На следующем этапе будет проведен процесс проверки документов учителей.

После проверки документов кандидатов они будут назначены на должности, на которые претендовали. Информация о результате процесса проверки документов будет доступна в личном кабинете кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

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