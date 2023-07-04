О нас

Подписано соглашение о сотрудничестве между Академиями наук Азербайджана и Болгарии

Подписано соглашение о сотрудничестве между Академиями наук Азербайджана и Болгарии Академии наук Азербайджана и Болгарии подписали соглашение о двустороннем научном сотрудничестве.
Наука и образование
4 июля 2023 г. 17:55
Подписано соглашение о сотрудничестве между Академиями наук Азербайджана и Болгарии

Академии наук Азербайджана и Болгарии подписали соглашение о двустороннем научном сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на БТА, подписи под документом поставили президенты Болгарской академии наук (БАН) академик Юлиан Ревалски и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габибейли.

Церемония состоялась в Болгарской академии наук в присутствии посла Азербайджана в Болгарии Гусейна Гусейнова.

Соглашение направлено на укрепление научного сотрудничества между двумя академиями и расширение связей в различных областях, в том числе в сфере искусственного интеллекта, сейсмологии, изменения климата, космических исследований и технологий, культурно-исторического наследия и др.

Академии будут сотрудничать в разработке и реализации совместных научных проектов, содействии подготовке и обмену учеными, научной информацией, изданиями и публикациями, а также в организации совместных научных мероприятий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Bolqarıstan elmlər akademiyaları arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

Самое важное

Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
4 июля 2023 г. 14:54
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2023 г. 12:05
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
4 июля 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2023 г. 11:48
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
3 июля 2023 г. 19:41
Армяне свободно пересекают ППП в Лачыне в сопровождении МККК - ВИДЕО
Армяне свободно пересекают ППП в Лачыне в сопровождении МККК - ВИДЕО
3 июля 2023 г. 16:42
Французский эксперт: Эммануэль Макрон не любит Францию
Французский эксперт: Эммануэль Макрон не любит Францию
3 июля 2023 г. 14:26
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
3 июля 2023 г. 11:16
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi