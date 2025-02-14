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Подписан Меморандум о взаимопонимании по установлению сотрудничества в рамках проекта SABAH.city

Подписан Меморандум о взаимопонимании по установлению сотрудничества в рамках проекта SABAH.city Парк высоких технологий и ведущие высшие учебные заведения Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании по установлению сотрудничества в рамках проекта SABAH.city.
Наука и образование
14 февраля 2025 г. 13:35
Подписан Меморандум о взаимопонимании по установлению сотрудничества в рамках проекта SABAH.city

Парк высоких технологий и ведущие высшие учебные заведения Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании по установлению сотрудничества в рамках проекта SABAH.city.

Как сообщает Report, документ предусматривает, что с 2026 года обучение по программам групп SABAH в направлениях ИТ, инженерии и науки Бакинского государственного университета, Азербайджанского технического университета и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности будет проводиться в городке SABAH.city, который будет построен на территории Парка.

Инициатива охватывает студентов бакалавриата и магистратуры и нацелена на развитие исследовательской и инновационной академической среды, создание передовой академической экосистемы в университетах и внедрение инновационных образовательных моделей для подготовки студентов к меняющемуся рынку труда.

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке Фото"SABAH.city" layihəsi çərçivəsində əməkdaşlığın qurulmasına dair Anlaşma Sazişi imzalanıb

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