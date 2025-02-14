Подписан Меморандум о взаимопонимании по установлению сотрудничества в рамках проекта SABAH.city

Парк высоких технологий и ведущие высшие учебные заведения Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании по установлению сотрудничества в рамках проекта SABAH.city.

Парк высоких технологий и ведущие высшие учебные заведения Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании по установлению сотрудничества в рамках проекта SABAH.city.

Как сообщает Report, документ предусматривает, что с 2026 года обучение по программам групп SABAH в направлениях ИТ, инженерии и науки Бакинского государственного университета, Азербайджанского технического университета и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности будет проводиться в городке SABAH.city, который будет построен на территории Парка.

Инициатива охватывает студентов бакалавриата и магистратуры и нацелена на развитие исследовательской и инновационной академической среды, создание передовой академической экосистемы в университетах и внедрение инновационных образовательных моделей для подготовки студентов к меняющемуся рынку труда.

Фото: Эхтирам Джабиев