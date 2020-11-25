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Подписан протокол о сотрудничестве между ГЭЦ и Институтом Юнуса Эмре 

Подписан протокол о сотрудничестве между ГЭЦ и Институтом Юнуса Эмре  Сегодня между Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) и Институтом Юнуса Эмре был подписан протокол о сотрудничестве.
Наука и образование
25 ноября 2020 г. 15:43
Подписан протокол о сотрудничестве между ГЭЦ и Институтом Юнуса Эмре 
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Сегодня между Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) и Институтом Юнуса Эмре был подписан протокол о сотрудничестве.

Как сообщает Report, документ подписали председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде и председатель Института Юнуса Эмре профессор Шараф Атеш.

На встрече участвовал и посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

М.Аббасзаде отметила, что документом предусматривается подготовка пособий по обучению иностранцев азербайджанскому языку, создание портала по обучению азербайджанскому языку, а также разработка тренинговых программ в целях подготовки учителей азербайджанского языка: “А ГЭЦ, в свою очередь, будет содействовать признанию Квалификационного экзамена по турецкому языку, воплощающего в себе многие преимущества для азербайджанских студентов, желающих получать образование в вузах Турции”.

Стороны сошлись во мнении о том, что подписание протокола поспособствует углублению двустороннего взаимодействия в области образования и культуры.

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Версия на азербайджанском языке DİM və Yunus Əmrə İnstitutu arasında əməkdaşlıq protokolu imzalanıb

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