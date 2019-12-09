Подписан приказ об организации экзаменационной сессии в вузах и ссузах Азербайджана

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ об организации экзаменационной сессии осеннего семестра в вузах и ссузах в 2019-2020 учебном году.

Как сообщили Report в Министерстве образования, согласно приказу, руководители вузов и ссузов должны организовать экзаменационную сессию на основе существующих нормативных документов, создать в учебных заведениях экзаменационные штабы и организовать оперативное рассмотрение каждой поступившей в штаб жалобы.

Для обеспечения прозрачности будут созданы условия для участия на экзаменах представителей общественности и родителей, СМИ будет периодически предоставляться информация о деятельности "горячей линии" министерства и ходе экзаменационной сессии.

Отметим, что приказ преследует целью организовать экзаменационную сессию в соответствии с действующими правилами, обеспечить при оценивании знаний студентов прозрачность и объективность.