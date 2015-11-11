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    Подписан меморандум о взаимопонимании между академиями наук Азербайджана и Турции

    В меморандуме отражены такие положения, как организация совместных симпозиумов,конференций и различных мероприятий, подготовка кадров

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Подписан меморандум о взаимопонимании между академиями наук Азербайджана и Турции.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

    Президент НАНА, академик Акиф Ализаде встретился с президентом академии наук Турции (TÜBA), профессором Ахмедом Джавадом Аджаром. 

    В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между НАНА и TÜBA, организации обмена научным опытом в различных направлениях, реализации очередных проектов с международными академическими структурами. 

    В рамках встречи между НАНА и академией наук Турции подписан меморандум о взаимопонимании. В меморандуме отражены такие положения, как организация совместных симпозиумов, конференций и различных мероприятий для построения тесных отношений в сфере научно-технологического сотрудничества, подготовка кадров и обмен опытом между учеными. 

    На встрече также принял участие вице-президент НАНА, академик Иса Хабиббейли. 

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