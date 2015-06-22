​Подписан меморандум о взаимопонимании между АГЭУ и компанией из Великобритании "TransTech Capital LLP"

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Между Азербайджанским государственным экономическим университетом (АГЭУ) и компанией из Великобритании "TransTech Capital LLP" (ТТК) подписан меморандум о взаимопонимании.

В документе предусмотрено создание в Центре трансфера технологий образца функции трансферной технологии.

Партнер ТТК Саймон Роберсон (Saymon Roberson) отметил, что ТТК готов оказать АГЭУ помощь в подготовке проектов, являющихся его интеллектуальной собственностью, их реализации, коммерциализации и других подобных процессах: "Мы рады помочь АГЭУ в связи со стратегией коммерциализации интеллектуальной собственности. Азербайджан на самом деле является страной возможностей. Учитывая силы такого ВУЗа как АГЭУ, и вложение правительством страны инвестиций в развитие таких возможностей как проведение Европейских игр, мы испытываем удовлетворения от возможности сделать свой вклад в потенциал этого молодого государства".