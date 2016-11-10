Подписан меморандум между НАНА И ЗАО AzerGold

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Институт геологии и геофизики (ИГГ) Национальной Академии Наук Азербайджана и Закрытое Акционерное Общество AzerGold будут сотрудничать в области геологии рудных месторождений и горнорудных исследований.

Как сообщает Report, этой целью на мероприятии, организованном в Президиуме НАНА, между сторонами был подписан меморандум.

Документ подписали президент НАНА, академик Акиф Ализаде и председатель Правления акционерного общества Закир Ибрагимов.

Согласно меморандуму, ученые и специалисты будут проводить совместные геолого-геофизические исследования рудных месторождений, расположенных на территории Азербайджана. Документ предусматривает укрепление делового партнерства в сфере научных исследований, образования и инноваций, реализацию проектов и программ развития, а также формирование человеческих ресурсов, специализирующихся в горнорудной отрасли. Для этого будут организованы консультации и технические тренинги, совместные научно-практические конференции и встречи.

Для осуществления всех этих мероприятий стороны объединят свои технические, финансовые и кадровые возможности. В меморандуме нашли свое отражение такие вопросы, как использование ЗАО AzerGold кадрового потенциала, материально-технической базы и аналитических лабораторий ИГГ, а также помощь института в подготовке молодых специалистов для компании. В документе предусмотрен также вопрос о создании ЗАО AzerGold условий для проведения молодыми учеными и специалистами НАНА исследований на разведочных площадях и в горнорудных компаниях.