Подписан Меморандум между БВШН и Измирским университетом

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между БВШН и Измирским университетом "Челеби" (Турция).

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью вуза, ректор БВШН Эльмар Гасымов, приветствовав ректора Измирского университета Галипа Акхана и других гостей, подчеркнул, что Турцию и Азербайджан связывают дружественные и братские отношения. Он также отметил сходство между двумя высшими учебными заведениями. Затронув перспективы сотрудничества, представляющего взаимный интерес, ректор БВШН подчеркнул, что подписание соглашения послужит укреплению отношений как между профессорами, преподавателями и студентами двух вузов, так и между самими высшими учебными заведениями.

Ректор Измирского университета "Челеби" Галип Акхан отметил, что Баку и Измир являются городами-побратимами, которые связывают прочные отношения. Он подчеркнул, что подписание соглашения, предусматривающего совместную подготовку бакалавров и магистров по интересующим обе стороны специальностям, курсы повышения квалификации и другие направления сотрудничества, имеет большое значение для обоих вузов.

Затем состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Бакинской Высшей школой нефти и Измирским университетом "Челеби". Соглашение открывает широкие возможности для совместной деятельности, в том числе в области разработки учебных программ и программ студенческого обмена, осуществления проектов, научно-исследовательской деятельности, проведения научных конференций, организации непрерывного образования и других мероприятий.

В заключение ректор БВШН Эльмар Гасымов вручил ректору Измирского университета "Челеби" Галипу Акхану диплом "Почетного гостя БВШН".