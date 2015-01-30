Подготовлено учебное пособие для иностранцев, желающих изучать азербайджанский язык

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Вышла в свет книга "Введение в азербайджановедение", написанная и изданная сотрудниками действующего в Бакинском славянском университете Культурно-образовательного центра азербайджановедения.

Как сообщили Report в пресс-службе вуза, в книге собраны очерки, предусмотренные для студентов, обучающихся по специальности "азербайджановедение", иностранцев, желающих изучать азербайджанский язык, историю, культуру, искусство, литературу, географию и для широкой читательской аудитории.

Соответствующим приказом министерства образования "Введение в азербайджановедение" утверждено в качестве учебного пособия.

Автор предисловия книги - действительный член НАНА, заслуженный деятель науки, профессор Камал Абдуллаев.

К.Абдуллаев поделился с читателями своими впечатлениями о развитии азербайджановедения: "Азербайджановедение с каждым днем расширяется как научная сфера. Нельзя не подчеркнуть особую роль в развитии азербайджановедения Бакинского славянского университета, созданного в 2000 году по указу общенационального лидера Гейдара Алиева. В основе деятельности университета в области создания связей с зарубежными вузами стоит пропаганда азербайджанского языка, культуры и азербайджановедения в целом".

Камал Абдуллаев добавил, что подготовка впервые в Бакинском славянском университете кадров по специальности "азербайджановедение" способствовало открытию данной специальности и в других университетах страны.