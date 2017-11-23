Подготовленный азербайджанскими студентами проект удостоен первого места в России

Гянджа. 23 ноября. REPORT.AZ/ Проект Азербайджанского государственного аграрного университеат занял первое место в России.

Об этом западному бюро Report сообщили из университета.

Материал под названием “Устройство для очистки грязного воздуха и неприятных газов, заполнивших комнату”, подготовленный студентами Аязом Гусейнли и Рустамом Захировым под руководством доцента факультета инженерии Шахлара Бабаева, и представленный на международной студенческой олимпиаде “Моя будущая профессия” в Саратовском Государственном Аграрном университете имени И.И.Вавилова в России, был высоко оценено со стороны жюри. Проект был удостоен диплома первой степени по двум номинациям- документальный видеоролик и инновационный слайд.

Руководить проекта Шахлар Бабаев был удостоен почетной грамоты, а студенты - благодарностями.