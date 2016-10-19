Подготовлен проект плана приема в магистратуру НАНА

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ На основе предложений научных отделов и учреждений Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) подготовлен проект плана приема в магистратуру Академии на 2017/2018 учебный год.

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на очередном заседании Президиума структуры заявил президент НАНА, академик Акиф Ализаде.

Проект плана был обсужден и утвержден Президиумом. Управлению науки и образования было поручено представить в установленном порядке план для его утверждения в министерстве экономики.

Отметим, что на 2016/2017 учебный год в магистратуру НАНА было принято 56 человек по 19-ти специальностям.

В конце заседания был рассмотрен ряд кадровых вопросов, произошли новые назначения.