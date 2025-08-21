Подготовлен нагрудный значок по случаю 80-летия НАНА

Подготовлен нагрудный значок к 80-летию Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, об этом говорилось на совещании под руководством президента НАНА академика Исы Габиббейли, посвященном подготовке к 80-летию академии.

Впервые по случаю юбилея НАНА будут учреждены нагрудные значки Азиза Санджара, Юсифа Мамедалиева, Узеира Гаджибейли и Льва Ландау.

В рамках празднования 80-летия академии планируется также провести отдельное совещание, посвященное развитию сотрудничества с академиями тюркского мира.

Габиббейли сообщил, что в связи с 80-летием НАНА впервые направлены пригласительные письма руководителям международных научных организаций, президентам партнерских академий с разных континентов мира, в том числе академий тюркского мира. По его словам, большинство из них уже приняли приглашение.