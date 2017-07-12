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    Подготавливается к изданию второй том двухтомника "География Нахчыванской Автономной Республики"

    Издание книг предусмотрено до конца этого года

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Нахчыванском отделе НАНА прошла встреча Рабочей группы, связанной с работами, проводимыми для подготовки второго тома двухтомника "География Нахчыванской Автономной Республики".

    Как сообщили Report в информационном отделе Нахчыванского отдела НАНА, на встрече с участием доктора философии по географии Института географии имени академика Гасана Алиева НАНА Магеррама Гасанова и доктора географических наук Закира Эминова ознакомились с подготовленными с хронологической последовательностью статьями по разделам второго тома двухтомника "География Нахчыванской Автономной Республики".

    Были также обсуждены дополнения, фотографии и карты.

    Издание книг предусмотрено до конца этого года. 

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