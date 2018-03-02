Подготавливается к изданию на казахском языке "Антология азербайджанской литературы"

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Международная тюркская академия (TWESCO) готовит к издания на казахском языке "Антологию азербайджанской литературы".

Как сообщает Report, в проекте "Антология азербайджанской литературы" будут собраны переведенные на казахский язык произведения около 20-ти азербайджанских поэтов и писателей.

По словам руководителя академии Дархана Кыдырали, первой в рамках реализуемой TWESCO серии антологий литературы тюркского мира будет издана "Антология азербайджанской литературы".

В книге собраны избранные произведения Низами Гянджеви, Магомеда Физули, Насими, Моллы Панаха Вагифа, Мирзы Фатали Ахундзаде, Мирзы Алекпера Сабира, Джалила Мамедгулузаде, Гусейна Джавида, Джафара Джаббарлы, Самеда Вургуна, Расула Рзы, Бахтияра Вагабзаде, Мир Джалала Пашаева, Мамеда Араза и др.

Кроме того, в этом году академия проведет ряд мероприятий, приуроченных к 90-летию великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова, 125-летию известного казахского поэта Магжана Жумабаева, 100-летию российского тюрколога Вильгельма Радлофа и пр.