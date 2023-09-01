Почти 600 учащихся сдадут дополнительный экзамен

Государственный экзаменационный центр 3 сентября проведет дополнительный экзамен для почти 600 учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах, а также для тех, кто сдает экзамены в порядке экст

Государственный экзаменационный центр 3 сентября проведет дополнительный экзамен для почти 600 учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах, а также для тех, кто сдает экзамены в порядке экстерната.

Как сообщает Report, в этот же день будут сдавать экзамен учащиеся, которые не смогли принять участие в экзаменах по азербайджанскому языку (как государственному).

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.

Учащиеся могут распечатать “пропускной лист к экзамену” с веб-сайта Государственного экзаменационного центра.