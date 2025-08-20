Почти 4 тыс. кандидатов примут участие в собеседованиях на должности учителей

С сегодняшнего дня начался этап собеседований в рамках конкурса по приему учителей на работу в общеобразовательные школы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр человеческих ресурсов.

Собеседования будут проходить в средней школе №161 города Баку, куда приглашены 3957 кандидатов. В первый день будут организованы собеседования для преподавателей русского языка и литературы, английского, немецкого, азербайджанского языков и литературы, математики, биологии, физики и географии.

Собеседования продлятся до 26 августа и будут проводиться специальными комиссиями, оценивающими профессиональные компетенции кандидатов, их психологическую подготовку и общий кругозор в соответствии с программой конкурса.