О нас

Почти 150 человек в Азербайджане сдали экзамен на признание диплома зарубежных вузов

Почти 150 человек в Азербайджане сдали экзамен на признание диплома зарубежных вузов В Азербайджане 149 человек успешно сдали экзамен на признание квалификации лиц, получивших высшее образование в зарубежных странах.
Наука и образование
6 октября 2024 г. 15:40
Почти 150 человек в Азербайджане сдали экзамен на признание диплома зарубежных вузов

В Азербайджане 149 человек успешно сдали экзамен на признание квалификации лиц, получивших высшее образование в зарубежных странах.

Как сообщает Report, экзамен был организован Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).

В целом для участия прошли регистрацию 305 кандидатов, однако 33 из них не явились на экзамен.

Отметим, что желающие обратиться в Апелляционную комиссию должны подать заявление в ГЭЦ (адрес: город Баку, Насиминский район, улица Академика Гасана Алиева, 299) 8 и 9 октября с 14:00 до 17:00. К заявлению также необходимо приложить копию приложения (транскрипта) к диплому о высшем образовании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peşə tanınması üzrə imtahanda 149 nəfər müvəffəqiyyət əldə edib

Самое важное

Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi