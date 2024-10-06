Почти 150 человек в Азербайджане сдали экзамен на признание диплома зарубежных вузов

В Азербайджане 149 человек успешно сдали экзамен на признание квалификации лиц, получивших высшее образование в зарубежных странах.

В Азербайджане 149 человек успешно сдали экзамен на признание квалификации лиц, получивших высшее образование в зарубежных странах.

Как сообщает Report , экзамен был организован Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).

В целом для участия прошли регистрацию 305 кандидатов, однако 33 из них не явились на экзамен.

Отметим, что желающие обратиться в Апелляционную комиссию должны подать заявление в ГЭЦ (адрес: город Баку, Насиминский район, улица Академика Гасана Алиева, 299) 8 и 9 октября с 14:00 до 17:00. К заявлению также необходимо приложить копию приложения (транскрипта) к диплому о высшем образовании.