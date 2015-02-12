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    ​Почетный консул Азербайджана подписал протокол с украинским вузом

    Афган Салманов встретился с ректором Харьковской государственной академии железнодорожного транспорта

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов встретился с ректором Харьковской государственной академии железнодорожного транспорта Сергеем Панченко.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече стороны подписали "Протокол намерения по очередным итогам меморандума о взаимном сотрудничестве".

    Почетный консул Афган Салманов отметил важность сотрудничества между вузом и консульством и заявил о существовании широкого потенциала для углубления сотрудничества в данной области.

    На встрече А.Салманов коснулся вопросов развития транспортной инфраструктуры в Азербайджане, восстановления исторического Шелкового пути, строительства железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, которая послужит содействию торговли и росту грузоперевозок в регионе и за его пределами.

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